Le previsioni meteo del weekend dal 13 al 14 marzo

Sarà un weekend spaccato a metà quello del 13 e 14 marzo. Sabato bel tempo in tutta Italia con clima mite, mentre domenica arriva un fronte freddo che porta piogge, temporali, neve a bassa quota, vento e temperature più basse ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di domenica 14 marzo

Le previsioni al Nord

Qualche temporale sulla Venezia Giulia e neve fino a valle sui confini alpini. Soleggiato altrove, ma il Maestrale rinforzerà dal pomeriggio su tutta la pianura centrale e occidentale e in Emilia. A Milano e Torino cielo sereno con massime intorno ai 13-14 gradi.

Le previsioni al Centro

Al mattino qualche pioggia su Pistoiese e Fiorentino, soleggiato altrove. Nel pomeriggio peggiora su Marche, Umbria, Toscana interna, Abruzzo, Lazio interno e Molise con rovesci e temporali. La neve scenderà sopra i 1.000 metri. Sole in Sardegna. Cielo sereno a Roma con temperature fra i 9 e i 16 gradi. Piogge alternate a temporali e schiarite a Firenze, con temperature fra i 5° e i 15°.

Le previsioni al Sud

Giornata caratterizzata da un graduale peggioramento del tempo, specie fra pomeriggio e sera, in Campania, sul Gargano e sulla Calabria: attesi piogge e temporali. Nevicate sui rilievi sopra i 1.100/1.200 metri. Venti intensi di Maestrale e Libeccio, forti anche sui rilievi. A Palermo bel tempo con qualche pioggia in serata: temperature fra 10 e 16 gradi. Cielo coperto in mattinata a Napoli, poi schiarite dal pomeriggio con massima di 15 gradi.