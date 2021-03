Meteo, le previsioni di venerdì 12 marzo e del weekend

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da due climi diversi: sabato il sole sarà prevalente con clima mite, la domenica sarà invece ventosa e su alcune regioni anche molto instabile. Il tempo inizierà a cambiare proprio a partire dal fine settimana. Domenica farà ingresso il Maestrale, vento più freddo che causerà un generale abbassamento delle temperature. Inoltre, una perturbazione proveniente dai Balcani riuscirà a toccare anche l'Italia portando rovesci temporaleschi dapprima sul Friuli Venezia Giulia e poi su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana, Lazio e, sul finire della giornata, anche in Campania e sul Gargano.

Torna la neve sull’Appennino

In questo contesto la neve tornerà a scendere sugli Appennini a quote medie e in genere sopra i 1200 metri. Sul resto d'Italia il tempo invece risulterà più soleggiato, ma il Maestrale potrà provocare delle Con questo fine settimana la primavera comincerà a zoppicare ed è probabile che a breve vivremo il classico “colpa di coda dell’inverno”

Le previsioni al Nord

Nuvole irregolari su tutte le regioni con piogge sulla Liguria e al Nord Est. Possibili nevicate sulle Alpi centrali a partire dai 1000-1200 metri di quota. Massime comprese tra 12 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo nuvoloso Tra Toscana, Umbria e in genere sull’area appenninica con possibili piogge a partire dal pomeriggio. Altrove maggiori schiarite. Temperature miti e comprese tra 13e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Nubi sparse e schiarite tra Campania e Molise, soleggiato sulle altre aree. Massime in lieve aumento e comprese tra 12 e 18 gradi.