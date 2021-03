Meteo, le previsioni di mercoledì 10 marzo

Tempo asciutto e soleggiato al Nord e su gran parte del Centro, piovoso al Sud. Sono queste le previsioni meteo per mercoledì 10 marzo. Il vortice sta infatti lasciando le regioni centrali, spostandosi verso quelle meridionali: sono attesi venti forti di Maestrale, al mattino rovesci e temporali, poi i fenomeni si concentreranno sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e in parte sul Salento. Mari molto mossi o localmente agitati. Da giovedì tempo “bello” in quasi tutte le regioni (LE PREVISIONI).