È morto Claudio Coccoluto, il dj aveva 59 anni

È morto il dj di fama mondiale Claudio Coccoluto. Conosciuto in tutto il mondo per la sua musica da discoteca, aveva 59 anni e da un anno combatteva contro una grave malattia. L'artista si è spento nella notte tra l'1 e il 2 marzo nella sua abitazione di Cassino. Proprio ieri il Comune di Cassino aveva annunciato la realizzazione di un murale a lui dedicato.

La carriera di Coccoluto

Nato a Gaeta (in provincia di Latina) il 17 agosto 1962, Coccoluto ha iniziato a fare il dj nella sua città d'origine a 13 anni, per hobby, nel negozio di elettrodomestici del padre sul Lungomare Caboto. A partire dal 1978 ha cominciato a far conoscere la sua voce via etere attraverso la radio locale Radio Andromeda. Dal 1985 ha fatto della radio e della consolle la sua professione: le sue prime esperienze nei locali sono state al Seven Up di Gianola e all'Histeria di Roma, dove ha sostituito Corrado Rizza affiancando il dj Marco Trani. Da lì, a partire dagli anni '90, la sua fama ha raggiunto livelli internazionali.

Il ricordo del suo amico Giancarlino

Tra i primi a ricordare Coccoluto, il suo amico e socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino: "Se ne va il maestro più grande e l'amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me".