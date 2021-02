Meteo, le previsioni di lunedì 1 marzo

Il mese inizia con cieli sereni e bel tempo su gran parte dell’Italia, anche se le temperature minime sono in leggera flessione. Qualche locale addensamento non è escluso su Sicilia, Gargano e Sardegna. Tutta la settimana dovrebbe essere soleggiata, mentre verso il week-end dovrebbero esserci dei peggioramenti

Il mese di marzo inizia con il bel tempo. Su gran parte dell’Italia, secondo le previsioni meteo di lunedì 1, ci saranno cieli sereni e limpidi. Qualche locale addensamento, però, non è escluso su Sicilia, Gargano e Sardegna. Nonostante il sole e l’alta pressione prevalente, le temperature minime sono in leggera flessione in tutto il Paese. La settimana, comunque, sarà piuttosto soleggiata, mentre il meteo dovrebbe peggiorare nel week-end (LE PREVISIONI METEO).