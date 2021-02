Pubblica amministrazione: i dati su laureati e formazione

Su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, sono 1,8 milioni quelli in possesso di una laurea: il 42% rispetto a 15 anni prima. Ma sul fronte degli investimenti formativi si registra una diminuzione del 41% in 10 anni. I dati emergono dall’ultima ricerca di Forum PA sul lavoro pubblico

Aumentano i laureati, ma diminuisce la formazione

Secondo il rapporto di Forum PA, presentato a luglio 2020, il numero dei laureati nella pubblica amministrazione è salito a 1,3 milioni nel 2018, con un aumento del 42% rispetto a 15 anni prima. Oggi, dunque, quattro dipendenti su 10 hanno conseguito una laurea o titoli superiori. Allo stesso tempo però l’indagine registra una frenata sul fronte degli investimenti formativi, diminuiti del 41% dal 2008 al 2018. In media, per il potenziamento delle competenze si spendono 48 euro per dipendente pubblico ogni anno. In termini di tempo sarebbe una giornata di formazione a testa in un anno nella media generale.