Covid, Molise chiederà intervento dell'Esercito

Nella Regione la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di intensiva, rispetto a quelli totali disponibili, è pari al 38%. Da domenica 21 febbraio a domenica 7 marzo, un comune molisano su quattro si trova in zona rossa Condividi:

Il presidente della Regione Molise Donato Toma chiederà al ministero della Difesa l'intervento dell'Esercito per l'attivazione in emergenza di almeno dieci posti letto di terapia intensiva Covid presso vari ospedali. È quanto previsto nella mozione presentata dai consiglieri regionali di minoranza del Pd, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, approvata dall'Assemblea a maggioranza (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Il commento della Fanelli approfondimento Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate "Una scelta forte e urgente - ha commentato la capogruppo Fanelli - perché, oltre alle strutture mobili che si stanno montando in Basso Molise, moduli senza Rianimazione, ci vengano in soccorso con mezzi e personale". "Ho parlato telefonicamente con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini” ha sottolineato su facebook la Fanelli “e mi ha assicurato che invierà l'Esercito per attivare nuovi posti di terapia intensiva" e che "sono pronti a fare la loro parte. Da subito".