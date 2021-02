Marco Goran Romano "disegna" le emozioni dei "Ragazzi interrotti"

“Ragazzi interrotti” è un viaggio in 5 puntate per entrare nell’universo della cosiddetta generazione Dad, molto trascurata dall’emergenza pandemica, che ha messo in soffitta le loro esigenze e i loro sogni, facendoli vivere come sospesi. Attraverso la matita di Marco Goran Romano, autore delle illustrazioni della serie di Sky TG24, prende vita la loro nuova routine, stravolta da decreti e restrizioni che ne hanno modificato ritmi e abitudini. Ex illustratore della rivista Wired, Marco Goran Romano, premiato in Italia e all’estero, ha tradotto in immagini sensazioni e sentimenti degli studenti di oggi.

Sicuramente avranno provato profonda frustrazione perché avranno visto un anno della loro vita scorrergli davanti mentre loro erano chiusi in una cameretta. Frustrazione che abbiamo provato un pochino tutti, credo però che per loro sia stato peggiore perché quella della giovinezza, della gioventù, è un’età in cui molte cose si sperimentano per la prima volta, per cui sono stati privati di molte esperienze, anche del semplice rapporto con i loro coetanei. Deve essere stato un trauma gigantesco per questa generazione.

Ho voluto raccontare la quotidianità che i ragazzi hanno perduto con la pandemia e l’ispirazione è quella che deriva dall’osservazione del contesto, che è comune a tutti noi. Ho provato a mettermi nei loro panni per capire cosa è stato per loro affrontare questa emergenza. Per il logo ho potuto giocare con i colori brillanti: la posa della ragazza che sta tra le mura di quella casa restituisce un senso di malinconia, china sul suo cellulare sola nella sua cameretta.

Nel tuo portfolio ci sono tantissimi lavori importanti, come sei riuscito a farti conoscere all’estero e avere tante collaborazioni internazionali?

Io sono nato professionalmente grazie alla rivista Wired e ho fatto parte della redazione per 5 anni. Quell’esperienza mi ha dato la possibilità di avere una determinata esposizione in tutto il mondo perché Wired è una rivista molto premiata all’estero dal punto di vista del design. Questa cosa mi ha aperto a tutta una serie di commissioni al livello editoriale, per esempio mi è capitato di lavorare per quasi tutte le riviste o quotidiani americani, il New York Times, New Yorker, Time magazine, Wall Street Journal, Washington Post, The New Republic, e altri, alle riviste di settore come l’edizione americana di Wired oppure Fast Company oppure Men’s Health, anche cose più generaliste, o di taglio finanziario, o sull’innovazione tecnologica. Mi è capitato di lavorare anche con Fortune o Forbes.

Il progetto più difficile, più sfidante, su cui hai lavorato?

Alcuni anni fa mi è capitato un progetto molto sfidante e impegnativo, ho dovuto compiere dei viaggi per portarlo a termine. Era una commissione per il lancio di un prodotto di Microsoft, i servizi Cloud. Un lavoro abbastanza duro perché ho dovuto lavorare due mesi e mezzo, tantissimo tempo, mi è stato chiesto di raggiungere gli Stati Uniti e di lavorare fianco a fianco con il team che si stava occupando dello sviluppo di questo progetto. E’ stato interessante lavorare in un’altra redazione e fare il paragone tra quella che è l’attività redazionale negli Usa e quella in Italia e poi confrontarsi con un cliente così grande, con un budget così grande è stata veramente una cosa sfidante.