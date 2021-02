Il veliero Amerigo Vespucci compie 90 anni

Oggi la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina militare italiana festeggia i suoi primi 90 di attività dal giorno del varo, avvenuto il 22 febbraio 1931 presso gli stabilimenti nautici di Castellammare di Stabia. Nata come Regia nave scuola dell'allora Regno d'Italia con Re Vittorio Emanuele III, il Vespucci è da sempre uno dei simboli della Marina nel Paese. Allo stesso modo la nave simboleggia l'Italia nel mondo, attirando migliaia di persone in ogni porto in cui attracca per ammirare lo stile italiano.

L’addestramento degli ufficiali

Il compito più importante che fin dal suo varo la nave Vespucci porta avanti, ineguagliata nel mondo, è l'addestramento di tutti gli ufficiali di Marina, che al termine del primo anno di Accademia vivono su questo "veliero" la loro prima esperienza d'imbarco, il primo vero "assaggio" di mare. Ogni estate gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno sono imbarcati sulla nave Vespucci mettendo in pratica quanto studiato sui libri e nelle classi dell'Istituto di formazione. Fiore all'occhiello della Marina militare, nave Amerigo Vespucci, dalla sua entrata in servizio ha svolto ogni anno attività addestrativa

Ambasciatore italiano nel mondo

A bordo ci sono i 250 membri dell'equipaggio a cui si sommano i circa 130 uomini e donne dell'Accademia Navale. Durante la campagna d'istruzione la nave assume il ruolo di "ambasciatore italiano nel mondo" allo scopo di promuovere non solo l'immagine nazionale ed i valori italiani, ma anche l'eccellenza produttiva italiana