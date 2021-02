La Spezia, incendio in un appartamento: un morto

Le fiamme hanno devastato la casa di un uomo disabile di 67 anni. Trasferiti in ospedale per intossicazione la badante della vittima e un altro uomo. Inagibile anche l'appartamento al piano superiore

Una persona è morta in un incendio che si è verificato la notte scorsa in un appartamento del quartiere Favaro alla Spezia. La vittima, un uomo di 67 anni disabile, si chiamava Marco Beverini. Il suo corpo, completamente carbonizzato, è stato trovato dai vigili del fuoco una volta diradati i fumi dell'incendio. Secondo quanto appreso, l'uomo si trovava in salotto, forse sulla sua sedia a rotelle, e proprio nel salotto potrebbe trovarsi il punto di fuoco, ovvero il luogo da cui il rogo ha avuto origine. Altre due persone sono ricoverate per intossicazione: si tratta della badante di 52 anni della vittima e di un altro uomo. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali siano state le cause del rogo. Alcune persone sono state fatte sfollare.

Incendio placato dai vigili del fuoco

All'arrivo dei vigili del fuoco sul posto le fiamme avevano già coinvolto buona parte degli arredi interni dell'appartamento e una tettoia esterna. Vista la dimensione dell'incendio la sala operativa del 115 ha immediatamente predisposto l'invio di un'ulteriore autobotte e un'autoscala. Sono occorsi alcuni minuti ai vigili del fuoco per abbassare le fiamme ed evitare cosi che si propagassero ai piani superiori. Una volta estinte le fiamme i pompieri hanno utilizzato i motoventilatori per abbassare la temperatura e disperdere i fumi accumulati all'interno dei locali. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alle 7:30 di stamani. L'appartamento interessato dal fuoco e quello al piano superiore sono stati dichiarati inagibili.