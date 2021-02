Genova, donna uccisa per strada in centro città

L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pieno centro città. La vittima sarebbe stata accoltellata. Sono intervenuti i medici del 118 ma non c'è stato nulla da fare

Una donna è stata uccisa per strada a Genova, a quanto sembra con un coltello. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano alla polizia. Sono intervenuti agenti delle volanti e della squadra mobile.