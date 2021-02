Meteo, le previsioni di giovedì 18 febbraio

Sull’Italia è in arrivo un anticiclone a due velocità: al Centro-Sud assisteremo a un vero e proprio inizio di primavera mentre al Nord il tempo sarà più umido e grigio. La situazione meteo potrebbe incastrarsi con l'anticiclone bloccato per molti giorni e con le piogge rimandate forse alla fine di febbraio

L’Italia sarà sostanzialmente divisa in due: il Sud e il versante adriatico del Centro potranno godere di un quadro meteorologico gradevole, caratterizzato da un'ulteriore crescita delle temperature che raggiungeranno punte di 16-17 gradi. Il Nord e il settore centrale tirrenico, invece, dovranno ancora fare i conti con un tempo grigio e umido, con il ritorno anche di qualche banco di nebbia su diversi tratti della Val Padana. Su queste aree il clima sarà meno mite che sul resto del Paese. Inoltre i cieli risulteranno localmente nuvolosi e non sono escluse pioviggini intermittenti su Liguria e alta Toscana. La vera sorpresa arriverà nel fine settimana con temperature in forte crescita che, in qualche caso, saranno di 6-8 gradi superiori alla media del periodo.

Le previsioni al Nord

Nuvoloso sulla pianura Padana e sulla Liguria (qui saranno possibili deboli piogge). Grigio e umido sulle pianure occidentali. Schiarite sul versante adriatico e in montagna. Temperature senza grandi variazioni ma in un contesto mite. Massime tra 8 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Anche sulle regioni centrali ci saranno differenze tra il versante tirrenico e quello adriatico. Sul primo ci sarà maggiore nuvolosità e deboli piogge sull’alta Toscana.Su Marche e Abruzzo il tempo sarà più soleggiato. Massime in rialzo e comprese tra 12 e 16 gradi.

Le previsioni al Sud

Torna l’aria di primavera al Sud. Nuvoloso ma senza piogge su Campania e Calabria tirrenica. Ampie schiarite sull’area adriatica e sulla Sicilia, Massime in rialzo con punte di 16 gradi.