Covid, peggiorano condizioni Gresini: sedazione per ex motociclista

L’ex pilota, due volte iridato in classe 125, è ricoverato da fine dicembre in ospedale a Bologna. Il figlio su Facebook: “Sono iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare”

Si aggravano le condizioni di Fausto Gresini, 60 anni, due volte campione del mondo di motociclismo in classe 125, ricoverato per Covid all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. A comunicare il peggioramento dello stato di salute dell’ex motociclista, è il figlio Lorenzo con un post su Facebook. “Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo. Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni” (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).