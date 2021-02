Meteo, le previsioni di venerdì 12 febbraio

In arrivo delle correnti siberiane che faranno calare drasticamente le temperature e porteranno i primi fiocchi tra Valle D'Aosta e Lombardia. Nevicate previste anche in pianura

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata sul Triveneto, mentre ci saranno nubi compatte altrove con piogge in Liguria. Previsti fiocchi in pianura tra Emilia e basso Piemonte. Temperature in brusco calo, con massime tra 2 e 6 gradi. A Milano nubi e temperature vicino allo 0°.



Le previsioni al Centro

Sole nella prima parte della giornata, poi un brusco peggioramento al pomeriggio-sera con precipitazioni diffuse, nevose fino a quote molto basse tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature in diminuzione, massime tra 7 e 12. A Roma parzialmente nuvoloso, con temperature tra 5-8 gradi.



Le previsioni al Sud

Nubi irregolari per gran parte del giorno nelle regioni meridionali; dalla sera deboli fenomeni nevosi in collina e sulla dorsale campana. Temperature in calo, massime tra 10 e 15 gradi. A Palermo tempo soleggiato ma in peggioramento con temperature tra 9 e 12 gradi.