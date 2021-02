Meteo, le previsioni di giovedì 11 febbraio

Arriva dagli Urali e si chiama Burian il vento gelido che tra meno di 48 ore sferzerà tutta l’Italia. Il meteo sarà letteralmente stravolto: temperature in picchiata anche di 10-12 gradi, neve in pianura e fino alle coste del Centro Sud. Il freddo intenso è destinato a durare per diversi giorni

I primi segnali di un cambio del tempo si faranno vedere da giovedì pomeriggio quando venti freddi provenienti da est arriveranno sull’alto e medio Adriatico. Sarà da venerdì che Burian dilagherà gradualmente su tutto il Paese. La neve interesserà dapprima il Piemonte e l’Emilia per poi scendere rapidamente su molte città della Toscana. In tarda serata il freddo raggiungerà il Sud e il resto del Centro con nevicate possibili fin sulle coste adriatiche e sopra i 200-300 metri sulle regioni meridionali. Sabato avremo il clou del maltempo con forti temporali e ancora neve che arriverà fino alle coste adriatiche di Abruzzo e Puglia e forse anche in Campania su Napoli e Salerno. Pioggia mista a neve a Roma. Sul resto delle regioni, protagonista il gelo con temperature che di giorno a stento saliranno sopra lo zero e di notte scenderanno diffusamente a meno 6, meno 7 gradi.

Le previsioni al Nord

Situazione ancora stabile con ampie schiarite e tempo buono su tutte le regioni. Maggiore nuvolosità sulle coste orientali. Massime ancora miti e comprese tra 9 e 13 gradi. Dalla sera forte aumento dei venti di bora sull’alto Adriatico.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile ma decisamente migliore rispetto a mercoledì. Peggiora in serata sulle Marche con piogge anche intense. Massime ancora stabili e alte comprese tra 12 e 15 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo ancora buono in attesa del forte cambiamento atteso da venerdì-sabato. Piogge sul Salento e sulla Calabria tirrenica, altrove ampi spazi di sereno. Temperature nella media o leggermente superiori e comprese tra 14 e 17 gradi.