Dal Nanga Parbat al Dhaulagiri, chi era lo scialpinista “Cala” Cimenti

Il Covid-19 e gli ultimi selfie

Il 18 marzo 2020, “Cala” aveva fatto sapere sui social di aver contratto il Covid-19, e aveva raccontato: “Adesso la mia attenzione non è più al chilo o meno che ho preso per poter volare quella vela o no, ma è fissa alle tacchette del termometro, ad ogni respiro che non deve essere peggio di quello precedente. E così vado avanti, giorno dopo giorno. Il mio obiettivo ora non è arrivare in cima a una montagna, ma arrivare al giorno dopo nelle stesse condizioni attuali o, magari, anche un pochino meglio. Comunque oggi è il mio ottavo giorno di malattia e ci sono ancora! Non mollo!”. L’ultimo post su Facebook risale a poche ore prima dell’incidente in cui ha perso la vita, quando postando alcune foto ha scritto: “Oggi mi sono dilettato in una nuova tipologia di selfie: i selfie in movimento, ispirato da uno scenario sempre magico, quello del fuoripista dei 13 laghi”.