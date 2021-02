Maltempo, oggi allerta gialla in 15 regioni: attesi forti temporali

La Protezione Civile ha diramato un’allerta per rischio idraulico che interessa Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Si prevedono piogge e raffiche di vento. Neve sui settori alpini

Una perturbazione di origine atlantica ha iniziato dalla serata di sabato ad interessare le regioni nord-occidentali italiane con piogge e temporali che si sono estesi nella notte a tutto il Nord Italia e nella giornata di oggi si spostano anche al Centro-Sud. Previste nevicate sui settori alpini e venti forti dai quadranti meridionali su tutto il Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per oggi allerta gialla in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

La situazione nel Nord Italia

leggi anche

Le previsioni meteo del weekend a Milano dal 6 al 7 febbraio

In particolare l'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dalla serata di ieri, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e Lombardia centro-occidentale, in estensione a Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni nevose sui settori alpini di Piemonte settentrionale, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con quota neve inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo fino a 800-1000 metri, specie sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti

Piogge al Centro-Sud

Per oggi l'avviso prevede inoltre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata tirrenica e Sicilia centro-occidentale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'avviso prevede, infine, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte, su Puglia e settori interni e montuosi di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia, specie sui settori settentrionali.