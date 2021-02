Meteo, le previsioni di martedì 2 febbraio

Dopo diversi giorni di freddo e maltempo entra in scena l’anticiclone africano, il primo del 2021. Le temperature saranno in netta ripresa per almeno 3-4 giorni superando, a volte, i 20 gradi. Roma, Firenze, Napoli, Bari, Catania sono solo alcune delle città che beneficeranno di questo anticipo di primavera

Dimentichiamoci per qualche giorno l’inverno (soprattutto al Centro Sud). Un campo di alta pressione abbraccerà gran parte dell’Italia portando tempo stabile e un netto aumento delle temperature. Sono previste anomalie davvero importanti: in alcune aree del Paese saremo a 6-10 gradi sopra la media del periodo. Sul finire della settimana si avvicinerà una depressione con un peggioramento meteo limitato probabilmente al Nord.

Pericolo valanghe sulle Alpi

Il manto nevoso risulta estremamente instabile a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni e temperature che risultano superiori alla media di riferimento e che tenderanno ad aumentare ulteriormente Il pericolo valanghe raggiunge il grado 4 su tante località alpine. Una situazione estremamente delicata per tutta la settimana in corso con le temperature in ascesa. Lo zero termico sarà molto elevato.

Le previsioni al Nord

Giornata discreta al Nord ma non ampiamente soleggiata. Nubi sparse quasi ovunque, più importanti sulla Liguria. Banchi di nebbia al primo mattino ma in rapido miglioramento. Massime in aumento e comprese tra 7 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo asciutto sia sulla parte tirrenica che quella adriatica con nuvolosità generalizzata ma senza precipitazioni. Massime in aumento con valori fino a 16 gradi, in attesa di un rialzo più deciso da mercoledì.

Le previsioni al Sud

Brevi piogge sulla Calabria tirrenica e sul Salento, altrove il tempo sarà più asciutto e spesso anche soleggiato. Temperature senza variazioni (massime fino a 16 gradi) ma anche qui nei prossimi giorni l’ala calda dell’anticiclone africano porterà i suoi effetti.