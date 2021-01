Le previsioni meteo del weekend da sabato 30 a domenica 31 gennaio

Sarà un weekend di nuvole e pioggia quello di sabato 30 e domenica 31 gennaio. Un fine settimana che cade in quelli che sono conosciuti come “Giorni della Merla”, che vengono tradizionalmente considerati i giorni più freddi dell’anno (il 29, il 30 e il 31 gennaio, ma qualcuno li fa slittare di un giorno). Una tradizione spesso contraddetta dai dati metereologici e anche stavolta non si tratterà di freddo record, ma non saranno certo giornate di sole. Sono previsti cieli coperti e precipitazioni sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica. Da Nord a Sud, le temperature subiranno un calo che nell’area meridionale arriverà più forte nella giornata di domenica. Neve sui rilievi e mari generalmente mossi (LE PREVISIONI).