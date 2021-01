Meteo, le previsioni di venerdì 22 gennaio

Forte maltempo da venerdì con piogge battenti e intensi venti di scirocco. Neve copiosa su Alpi e Appennini ma a quote medio alte. Tempo molto instabile anche nel weekend, soprattutto al Centro Sud. La prossima settimana torna l’alta pressione con temperature non troppo fredde Condividi:

Un severo peggioramento del tempo è atteso venerdì con l’arrivo della prima di una serie di perturbazioni che si avvicenderanno sull’Italia. Sono previste piogge forti, burrasche di vento e locali nubifragi. Non mancherà la neve, anche copiosa sulle nostre montagne ma a quote medie a causa del rialzo delle temperature. Le aree più penalizzate dal maltempo saranno il Nord (allerta arancione in Friuli Venezia Giulia) e tutta la fascia tirrenica. Veri e propri nubifragi sono attesi sulla Liguria di Levante, la Toscana, il Lazio e la Campania. Con l’arrivo di forti venti di scirocco e libeccio il maltempo si farà sempre più severo, soprattutto nel corso del pomeriggio e la sera. Il tempo sarà meno perturbato sull’area adriatica e il Sud, ma anche qui la situazione peggiorerà nel weekend che è atteso molto turbolento dal punto di vista meteo.

Allerta in Emilia Romagna per piene fiumi, rischio frane e vento Maltempo in arrivo in Emilia-Romagna e l'ufficio regionale di protezione civile dirama una allerta arancione per tutta la giornata di venerdì 22 gennaio per le piene di fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e temporali, in particolare sui rilievi appenninici. Secondo il bollettino sono attese piogge deboli in pianura, moderate sulle aree montane con possibili temporali sui crinali. Burrasca forte attesa sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve al suolo potrebbero causare frane sui versanti e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori