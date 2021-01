Meteo, le previsioni del 20 gennaio

In arrivo venti più miti dall'Atlantico che portano pioggia, a partire dal Nord, e neve solo in montagna. Tra mercoledì e giovedì un'intensa perturbazione riporterà rovesci, ma le temperature aumenteranno Condividi:

Il freddo cede il passo a temperature in leggero aumento, ma una perturbazione in arrivo dall'Atlantico porta pioggia, tra mercoledì 20 gennaio e giovedì 21, al Nord e sul Centro Italia. La neve scende abbondante ma solo in montagna, sulle Alpi e sugli Appennini. Temporali sul Settentrione e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Neve sulle Alpi ma solo sopra i 1.000 metri e sugli Appennini sopra i 1.400 metri circa (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Temperature in aumento a causa dei venti caldi dal Sud, ma cielo grigio nelle regioni del Nord Italia. Nuvolosità sulle regioni settentrionali con piogge in Liguria e nevicate deboli sulle Alpi sopra i 700 metri. Nubi e deboli piogge nel corso della giornata a Milano con temperatura tra -3°C a 3°C. Cielo coperto alternato a schiarite al mattino a Torino, poi aumentano le nuvole. In entrambe le città non sono segnalate allerte meteo.

Le previsioni al Centro Piogge e temporali tra Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. Meglio nelle regioni sul litorale adriatico. In leggero aumento le temperature tra i 2°C e i 14°C. A Roma, dal pomeriggio, cielo coperto e deboli piogge con allerta meteo per vento. La temperatura oscillerà tra i 5°C e i 13°C. Dal pomeriggio piove anche a Firenze, ma non è presente alcun allerta meteo. Durante la giornata la temperatura varierà tra i 4°C e i 13°C.