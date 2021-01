Nuovo Dcpm, dubbi su spostamenti verso seconde case: manca il divieto

Sparita la limitazione a recarsi verso le abitazioni che non si trovano nelle regioni in cui si risiede. In attesa di chiarimenti, fonti di Palazzo Chigi sostengono che si può andare nelle seconde dimore ma soltanto con il nucleo familiare

Si può andare nelle seconde case fuori regione? Il nuovo Dpcm di gennaio non risponde direttamente alla domanda. Nel comma 4 degli articoli che vietano gli spostamenti nelle regioni è "sparita" la limitazione ad andare verso le seconde case che si trovano nelle regioni dove non si risiede. Nel nuovo decreto firmato dal premier Conte si dice soltanto che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione” senza escludere appunto le seconde case (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Fonti di Palazzo Chigi: “Possibile andare in seconde case"



In attesa di chiarimenti che potrebbero arrivare con le Faq sul sito del governo, fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera, confermano che "per 'abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto', che si trovi in una regione in fascia gialla, arancione o rossa. L'unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare".