Aria polare sull’Italia, le previsioni meteo del weekend

Dopo la sfuriata nevosa di venerdì al Centro Sud, ci attende un fine settimana estremamente freddo. Aria gelida proveniente dai Balcani investirà dapprima il versante adriatico per poi estendersi a tutte le regioni. Sarà un weekend da brividi con temperature che scenderanno ampiamente sotto le zero

Ci attende un fine settimana freddo con un crollo delle temperature nell’ordine di 5-10 gradi. Già sabato buona parte d’Italia sarà gelida con valori di parecchi gradi sotto lo zero, in particolare nelle vallate alpine, su molti tratti della Val Padana e nelle aree interne del Centro. Sulle zone pianeggianti si registreranno temperature di -3/-4°C Per quanto riguarda il tempo sarà sostanzialmente tranquillo salvo banchi di nebbia al Nord Ovest e qualche disturbo sui rilievi del Centro e sull'area del basso Tirreno. Il vento sarà impetuoso con le correnti gelide nord-orientali che dilagheranno praticamente su tutto il Paese. Domenica è in arrivo una moderata perturbazione che viaggerà rapidamente verso il basso Tirreno. Si annuncia dunque un giorno di festa più grigio per molte regioni del Paese, con qualche precipitazione sparsa. Al mattino, saranno possibili delle piogge sulla Liguria e nevicate sui settori alpini, ma specialmente quelli di confine, a quote molto basse. Tante nubi, ma tempo più asciutto sul resto del Nord. Attenzione alla neve che potrà cadere fino in collina





Le previsioni di sabato 16 gennaio

Prevalenza di sole al Nord con nuvole ma senza piogge su Romagna e Liguria. Massime tra 3 e 6 gradi, molto freddo sulle Alpi. Tempo variabile al Centro, specie sull’area adriatica. Possibilità di nevicate a quote molto basse. Anche al Sud possibilità di neve a quote collinar. Temperature in calo nei valori minimi e massimi.

Le previsioni di domenica 17 gennaio

Più nuvoloso al Nord con deboli nevicate sulle Alpi e nel pomeriggio sulla Romagna a quote collinari. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali con fenomeni dalla Toscana verso Umbria e Marche, nevosi inizialmente fino a fondovalle. Peggiora anche al Sud specie su Campania e Puglia. Neve a bassa quota in Appennino.