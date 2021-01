Meteo, le previsioni di venerdì 15 gennaio

Ondata di gelo in arrivo dalla Russia, previsto un crollo delle temperature in diverse regioni. L’inizio di weekend sarà caratterizzato pure dal vento che farà percepire maggiormente la sensazione di freddo. Maltempo sulle isole maggiori e su buona parte del Sud

Un vasto fronte di gelo proveniente dalla Russia porterà un crollo delle temperature in diverse regioni italiane nella giornata di venerdì 15 gennaio. Un inizio di weekend che sarà caratterizzato anche dal vento che tenderà a far percepire maggiormente la sensazione di freddo. A peggiorare le condizioni meteo anche un vortice di bassa pressione che insisterà sul basso tirreno. A rischio maltempo le isole maggiori e l’area meridionale dello Stivale. Clima più asciutto sul resto del Paese nonostante le basse temperature con nuvolosità su tutto il Nord e piovaschi sull’area tirrenica centrale ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Cielo molto nuvoloso o anche coperto su quasi tutto il fronte settentrionale. Le piogge e deboli nevicate investiranno principalmente i rilievi lombardi e piemontesi. Qualche piccola nevicata anche sull'Appennino piacentino e ligure. A Milano sole e nuvole si alterneranno, temperature fra i 2 e i 5 gradi. A Torino si andrà da una minima di 0 a una massima di 5 gradi.

Le previsioni al Centro

Piovaschi su coste toscane meridionali e dell'alto Lazio. Maltempo in Sardegna con venti, rovesci e qualche temporale sulla zona centro-settentrionale con rovesci dell’isola. Cielo a tratti coperto sulle regioni adriatiche. A Firenze le temperature oscilleranno fra i 3 e i 9 gradi. A Roma, giornata nuvolosa con minima di 4 e massima di 10 gradi.

Le previsioni al Sud

Temperature rigide per venti dai quadranti Nordorientali. Cielo coperto un po' ovunque e forte peggioramento su Sicilia centro-settentrionale, Calabria, Basilicata e Campania meridionale con rovesci, temporali e nevicate a quote collinari. Qualche raggio di sole in Puglia. Nuvole a Napoli che avrà una minima di 5 e una massima di 10 gradi. Piogge a Palermo dove le temperature saranno comprese fra i 12 ed i 14 gradi.