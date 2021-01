Meteo, le previsioni di giovedì 14 gennaio

La giornata sarà caratterizzata da una timida risalita delle temperature, ma sarà una tregua solo momentanea: già dalla serata, infatti, ci sarà l’irruzione di venti gelidi dalla Russia. Previste condizioni generali di bel tempo quasi ovunque al Nord e al Centro, instabilità al Sud. Forti nevicate sui confini alpini e sulle zone limitrofe. Cieli coperti e qualche precipitazione sui settori tirrenici, in Sardegna, Sicilia e poi in serata su Abruzzo, Molise e Puglia Condividi:

In prevalenza bel tempo al Nord e al Centro, più instabile al Sud. Sono queste le previsioni meteo per giovedì 14 gennaio (LE PREVISIONI). La giornata sarà caratterizzata da una timida risalita delle temperature, ma sarà una tregua solo momentanea: già dalla serata, infatti, ci sarà l’irruzione di venti gelidi direttamente dalla Russia. Attese nevicate sui confini alpini e sulle zone limitrofe. Cieli a tratti coperti sulle coste tirreniche, in Sardegna, in Sicilia e poi sul resto del Sud. Dal pomeriggio, precipitazioni sparse sul basso Tirreno e poi in serata su Abruzzo, Molise e Puglia (qui anche con temporali).

Le previsioni al Nord Al Nord sarà un giovedì asciutto e soleggiato quasi ovunque. Locali foschie sono previste sulle pianure occidentali. Molte nubi, invece, sui confini alpini e sulle zone adiacenti: qui sono attese forti nevicate fino a valle. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscilleranno tra i 6 gradi di Bolzano e gli 11 di Genova. A Milano cielo sereno per tutta la giornata, con nubi sparse dalla serata, e temperature tra 0 e 9 gradi. A Torino qualche nube in più e termometro tra -1 e 9 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Sulle regioni del Centro sono previsti venti di Maestrale e condizioni di generale bel tempo. I cieli saranno più soleggiati sui versanti adriatici, più nuvolosi o coperti sui settori tirrenici e in Sardegna. Nell’isola, in particolare, sono attesi piovaschi occasionali. In serata, oltre all’ingresso di venti dai Balcani, si segnala anche un peggioramento su Abruzzo e Molise. I valori massimi sono compresi tra i 7-8 gradi di Perugia e l'Aquila e i 13 di Cagliari. A Roma termometro tra 2 e 12 gradi e cielo coperto soprattutto in mattinata. A Firenze temperature tra 7 e 11 gradi, cielo coperto e a tratti nebbia.