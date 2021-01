Siena, si apre voragine, uomo recuperato a 7 metri di profondità

La mattina dell'11 gennaio, i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Piancastagnaio sono intervenuti per soccorrere un uomo caduto in una profonda voragine che si è aperta al lato della sede stradale nelle vicinanze di piazza della Repubblica, ad Abbadia San Salvatore. I pompieri si sono calati a circa sette metri di profondità per recuperare e riportare sulla strada il malcapitato. Una volta tornato in superficie, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale, i carabinieri e i tecnici comunali.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto riportato da Siena News, il sindaco di Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi ha spiegato che l’uomo, un ingegnere del Comune, era stato incaricato di eseguire delle verifiche sul posto per via di una voragine che si era creata precedentemente. Nel fare il sopralluogo ha ceduto un’altra parte del manto stradale e l’ingegnere è caduto dentro.