Polizia Postale: “Nel 2020 cyberattacchi aumentati del 353%”

Intervista a Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia postale, per tracciare un bilancio del 2020: tra un’Italia sempre più connessa e un aumento clamoroso dei reati. ASCOLTA IL PODCAST

“I cyberattacchi in Italia nel 2020 sono aumentati del 353%”. A dirlo è Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia Postale, ospite della nuova puntata di “1234”, il podcast sulla sicurezza informatica di Sky TG24. E’ una percentuale, spiega Ciardi, che “se riferita a qualsiasi altro reato fisico farebbe rabbrividire”. Tra l’aumento dei reati e un’Italia sempre più connessa, l’intervista è l’occasione per fare un bilancio del 2020 sulla cybersecurity in Italia.