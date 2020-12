Natale, 94enne solo chiama i carabinieri per fare un brindisi. VIDEO

Ha chiamato i carabinieri per poter condividere con qualcuno un brindisi a Natale. È accaduto ad Alto Reno, nel Bolognese, dove il 25 dicembre il signor Fiorenzo, 94 anni, ha telefonato ai militari della centrale operativa di Vergato dicendo di essere "solo in casa: non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo". Poi, intervistato a Sky TG24, a proposito della visita ricevuta dai carabinieri ha detto: "Mi sono commosso".