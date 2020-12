Covid, cardinale Bassetti: ho pensato di non farcela

"Nei momenti più critici ho pensato di non farcela, di non poter tornare a celebrare e ho pensato che avrei fatto il Natale da un'altra parte": è quanto ha detto l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, a margine della messa di Natale di stamani in cattedrale a Perugia. "Se riprendo a pieno la salute il Signore mi darà una nuova missione, stare vicino agli ammalati, a chi soffre, perché io so cosa vuol dire essere ammalati", ha aggiunto.

"Questo diventa il Natale più bello della mia vita"

"Nonostante tutto quello che sta accadendo posso dire che questo diventa il Natale più bello della mia vita", ha aggiunto il presidente della Cei e arcivescovo della di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, che in occasione della messa di Natale di questa mattina è tornato a celebrare per la prima volta dopo il Covid per il quale è stato a lungo ricoverato. "Questo - ha aggiunto con i giornalisti - è un giorno e un Natale speciale anche se siamo ancora nel cuore di questa pandemia". "Per me è speciale - ha detto ancoa Bassetti - anche perché posso riavvicinare la gente e posso offrire la mia preghiera, seppur ancora sofferta per la convalescenza". "Questa è la gioia più grande che oggi mi ha fatto il Signore", ha concluso il presidente della Cei.