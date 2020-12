Meteo, le previsioni del 24 dicembre

Arriva una nuova perturbazione con piogge e temporali che porta un affondo artico a Natale. Neve al Nord fino a 800-1.100 metri e nuvolosità il giorno della Vigilia, rovesci al Centro e al Sud sul versante tirrenico. Tempo migliore lungo la costa adriatica Condividi:

Vigilia di Natale con maltempo su gran parte dell'Italia. Il 24 dicembre restano all'asciutto solo i territori sulla costa adriatica. Sulla penisola arriva una nuova perturbazione che porta pioggia e temporali, con un affondo artico il 25 dicembre. Neve al Nord fino agli 800-1.100 metri. Le temperature si abbassano nel corso dei giorni, il 24 le massime si aggirano tra i 9°C e i 18°C (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord Dal Nord Europa arriva una perturbazione che porta un calo delle temperature a partire dal Nord Italia, con piogge e nevicate anche a bassa quota. Cielo coperto con precipitazioni sparse che si intensificano in serata, in particolare su Friuli e Veneto. Nevicate fino agli 800-1.100 metri e temperature massime tra i 9°C e i 14°C. Rovesci a Milano in mattinata, poi migliora a partire dal pomeriggio. La minima sarà di 7°C. A Torino nubi abbondanti al mattino, poi il cielo si rischiara nel corso della giornata.

Le previsioni al Centro Giornata con temporali e pioggia al Centro sui rilievi e lungo la costa tirrenica. Cielo sereno o con nubi alternate a schiarite sul versante adriatico. Le temperature massime variano tra gli 11°C e i 16°C. Qualche leggero rovescio in mattinata e in serata a Roma, cielo coperto ma senza precipitazioni nel pomeriggio. Allerta meteo per pioggia a Firenze dove sono previsti circa 19 mm di acqua.