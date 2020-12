Valigie con resti: arrestata la fidanzata del figlio delle vittime

approfondimento

Giallo delle valigie, identificato l’uomo. Figlio detenuto in Svizzera

Il figlio della coppia, Taulant Pasho, 34 anni, latitante in Italia per reati in materia di stupefacenti è detenuto in un carcere della Svizzera. Lo hanno rintracciato nei giorni scorsi i carabinieri in collegamento con l'Interpol. Dal 16 ottobre scorso e' detenuto in un istituto penitenziario nel Cantone di Aargau (Argovia) per il reato di furto con scasso e violazione di domicilio.