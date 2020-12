Padova, uomo uccide i due figli a coltellate e poi si suicida

Continuano le indagini per accertare quello che è successo in via Sant'Ambrogio, nel piccolo paese di Trebaseleghe, a Nord-Est della provincia di Padova, dove il 20 dicembre, Alessandro Pontin, 49 anni, armato di coltello ha ucciso i suoi due figli e poi si è tolto la vita.

I ragazzi avrebbero tentato di fuggire

L'uomo era divorziato da tempo dalla moglie e madre delle due giovani vittime, che vive in un'altra casa, poco lontano. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto, anche se dalle prime ricostruzioni investigative emerge un primo particolare: sembra che i ragazzi - Francesca di 15 anni e Pietro di 13 - avessero capito cosa stava succedendo e avrebbero quindi cercato di fuggire.

Le indagini

A scoprire quanto successo è stato un fratello del 49enne. L'uomo si è recato nell'abitazione e ha scoperto i cadaveri. Sotto shock ha chiamato i Carabinieri. Sul caso stanno indagando gli uomini del Nucleo investigativo coordinati dal pm Sergio Dini. I militari sono stati molte ore sulla scena del duplice delitto, per repertare ogni cosa e cercare di delineare un possibile movente, che in queste prime fasi non emerge ancora. “È una vicenda di una tristezza infinita, non ci sono parole che permettano di commentare una tragedia come questa, sono sconvolta”, ha detto la sindaca di Trebaseleghe, Antonella Zoggia.