Meteo, le previsioni di venerdì 18 dicembre

Primo calo della pressione sull'Italia che gradualmente porterà a un deciso peggioramento nel weekend. Nebbia in Val Padana, nubi in addensamento sulle Isole maggiori e lungo le coste

Venerdì sull’Italia è atteso un primo calo della pressione che gradualmente porterà a un deciso peggioramento atteso nel weekend. Le condizioni saranno lievemente incerte al Nord, soprattutto in Val Padana, dove calerà la nebbia (specie di notte e al primo mattino). Tra il pomeriggio e la serata aumenteranno invece le nubi su Sardegna, Sicilia e Calabria e lungo le coste, a causa di correnti umide atlantiche che porteranno una perturbazione verso l'Italia nel weekend ( LE PREVISIONI ).

Peggioramento nel weekend

La situazione comincerà a infatti a cambiare da sabato quando l'anticiclone verrà allontanato dall'arrivo di una perturbazione atlantica. Tra sabato e domenica il tempo peggiorerà al Nord ovest, sulla Sardegna, sulla Sicilia e poi sul resto del Sud. La neve tornerà sui rilievi di Piemonte e Lombardia sopra i 1200 metri, mentre al Sud si potranno verificare dei temporali lungo le coste ioniche.

Le previsioni al Nord

Al Nord nuvoloso su gran parte della Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Temperature in aumento, massime tra 9 e 11. A Milano massima di 9 gradi, a Torino non si supereranno i 6 con minima di 1 grado.

Le previsioni al Centro

Al Centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con piogge sull'Isola, poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13. A Roma la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 15 gradi, così come a Firenze.

Le previsioni al Sud



Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle aree ioniche, qualche pioggia in arrivo in Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 14 e 18. A Napoli massima di 15 gradi, a Palermo si arriverà a 17 gradi.