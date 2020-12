Covid, presidente Confindustria Macerata: Se qualcuno morirà pazienza

"Le persone sono un po' stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza". È la frase choc che ha pronunciato il presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini, parlando di Covid, durante l'evento online "Made for Italy per la Moda", organizzato dall'associazione degli industriali, ieri sera 14 dicembre. Guzzini si è scusato per le sue dichiarazioni con una nota: "Sinceramente chiedo scusa a tutti ed in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la mia frase. Ho sbagliato nei contenuti e nei modi. Parlavo della vita aziendale e delle prospettive del lavoro e invece, preso dalla discussione ho fatto un'affermazione sbagliata, che non raffigura il mio pensiero ne' tanto meno quello dell'Associazione che rappresento", ha affermato il presidente di Confindustria Macerata (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).