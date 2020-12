Coronavirus Puglia, 18 Comuni su 20 tornano in zona gialla

Ancora verifiche su Altamura e Gravina in Puglia. Lo scorso 8 dicembre, 20 Comuni pugliesi erano entrati in zona arancione perché i dati epidemiologici erano peggiori rispetto al resto del territorio. Il presidente di Regione: "Segnali di miglioramento si vanno consolidando"

Diciotto dei 20 Comuni in zona arancione tornano in zona gialla, mentre ci sono ancora verifiche su Altamura e Gravina in Puglia. Lo ha deciso la Regione Puglia, come annunciato dal presidente Michele Emiliano: "Sulla base delle verifiche effettuate dal dipartimento Salute della Regione sull'ultima settimana di monitoraggio - spiega - non verrà prorogata la zona arancione nei Comuni delle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa e che quindi rientrano in zona gialla come l'intera Puglia".

Emiliano: "Puglia colpita da seconda ondata più tardi" "Stiamo verificando con i sindaci di Gravina ed Altamura i dati di questi Comuni della Città Metropolitana di Bari per decidere se prorogare o meno", ha poi aggiunto Emiliano. L'8 dicembre, 20 Comuni pugliesi erano ritornati in zona arancione perché i dati epidemiologici erano peggiori rispetto al resto del territorio, contro troppi contagi e focolai attivi. "La nostra regione - prosegue Emiliano - che non è mai entrata in zona rossa, è stata colpita dalla seconda ondata più tardi di altre regioni, ma con numeri altissimi pari a 67mila contagi a fronte di soli 5mila delle prima ondata".