Genova, morto neonato schiacciato su bus dopo frenata

L'incidente lo scorso ottobre: un bus ha fatto una frenata improvvisa per non investire un pedone. Il bimbo, di 26 giorni, era rimasto schiacciato tra il marsupio della madre e un supporto metallico. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi

E' morto il neonato che era rimasto schiacciato su un bus lo scorso 28 ottobre a Genova. Il piccolo era nel marsupio della mamma. L'autista aveva frenato bruscamente per non investire una donna che attraversava la strada sulle strisce. La giovane madre, che si stava sedendo all'interno del mezzo, aveva perso l'equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo. Il neonato era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Gaslini, dove però è morto ieri sera.

La dinamica dell'incidente

Il bambino al momento dell'incidente aveva appena 26 giorni. Un autobus di linea in via Buozzi, nel quartiere genovese di Di Negro, ha frenato bruscamente per evitare un pedone e la madre del piccolo che viaggiava in piedi tenendo il bambino nel marsupio è caduta. Il neonato ha subito un trauma da schiacciamento rimanendo a contrasto tra il corpo della mamma e un supporto metallico. All'istituto pediatrico Gaslini il piccolo era arrivato in codice rosso, quello di massima urgenza, sottoposto subito a un delicato intervento neurochirurgico per poi essere trasferito in terapia intensiva.