Meteo, le previsioni di martedì 8 dicembre

Il maltempo non dà tregua al nostro Paese e anche la giornata dell’Immacolata sarà interessata da forti piogge e neve abbondante in montagna. In particolare le precipitazioni risulteranno particolarmente intense sul Triveneto, il Lazio e la Campania. Neve copiosa sulle Alpi. Altre piogge sono previste nel weekend e poi, a sorpresa, ritornerà l’anticiclone africano. Segui le nostre previsioni

Festa dell’Immacolata sotto l’acqua per molte regioni. Già dal mattino, il Centro Nord si troverà con cieli molto nuvolosi e piogge che colpiranno, in primo luogo, la Liguria, la Toscana e le coste laziali. Con il passare delle ore il maltempo si intensificherà ulteriormente, estendendosi soprattutto al Nord est, dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi. Piogge molto abbondanti anche tra Lazio e Campania. La neve tornerà sui rilievi alpini anche a quote abbastanza basse (sicuramente inferiori o prossime ai 1000 metri di quota).

Trentino, allerta rossa per valanghe

La Provincia avverta che è possibile che si verifichino distacchi di valanghe anche dai versanti normalmente non soggetti a questo fenomeno: per questo motivo è stata diramata l'allerta rossa. Risulta infine isolata la frazione di Ronco, nel comune di Canal San Bovo, a causa del cedimento della strada provinciale 70 per una lunghezza di circa 50 metri.

Le previsioni al Nord

Giornata di maltempo con piogge più frequenti e abbondanti sulle regioni orientali. Neve al di sotto dei 1000 metri. Schiarite serali al Nord ovest. Temperature stabili e non troppo fredde comprese tra 5 e 9 gradi,

Le previsioni al Centro

Immacolata sotto la pioggia per le regioni centrali. Maltempo diffuso con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico. Neve in Appennino sopra i 1300 metri di quota. Massime tra 9 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud

Situazione migliore al Sud ad esclusione della Campania dove sono previste forti piogge e temporali. Lieve instabilità sulla Sicilia, meglio altrove. Massime miti e comprese tra 14 e 18 gradi.

Allerta arancione in Campania

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valevole a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di martedì 8 dicembre. L'allerta meteo riguarda l'intero territorio regionale. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Si prevedono anche venti localmente forti meridionali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate. Su tutte le zone il livello di rischio è arancione, ad eccezione dell'alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro, dove l'allerta è di colore giallo.