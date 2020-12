Gestivano un traffico internazionale di migranti: 19 fermi

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura distrettuale di Catania, ma è stato eseguito a Bari, Milano, Torino e Ventimiglia (Imperia). L’accusa è associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini, il gruppo era “un necessario anello di congiunzione” in Italia con “gruppi criminali attivi in Grecia e Turchia che agevolavano i migranti nel percorso verso la meta” europea scelta

Diciannove persone sono state fermate in Italia con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini, la polizia avrebbe così smantellato un cartello di “facilitatori” del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in Turchia e Grecia.