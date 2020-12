SKY TG24 LIVE IN, le interviste in diretta Instagram

L’impatto della pandemia sulla generazione dei 20-30enni, la crescita del digitale e dell’attenzione che diamo all’ambiente e alle scelte di vita sostenibili. Sono i temi delle interviste in diretta Instagram in programma per “lo spin off digitale” del primo festival di Sky tg24, LIVE in Courmayeur. Tre appuntamenti con personaggi in primo piano del panorama social italiano, in diretta sull’account ufficiale Instagram di Sky tg24, che vanno ad aggiungersi alle oltre 40 interviste dell’evento on air, in diretta sul canale di Sky tg24 dalle 13,30 alle 22 di sabato 5 dicembre.

Alle 13 Sofia Viscardi, l'impatto del Covid sui 20enni

Ecco chi saranno le nostre ospiti su IG sabato 5 dicembre: alle 13 Sofia Viscardi, youtuber e fondatrice di “Venti”, progetto multimediale digital oriented che ospita riflessioni e contributi video su Instagram (sull’account “Profilo di Venti”) e YouTube (“Canale di Venti”). Con Sofia parleremo dell’effetto che l’emergenza Coronavirus ha avuto sulla generazione dei ventenni italiani e di come anche le attività digitali hanno dovuto adattarsi alla nuova realtà.

Alle 18,30 Cecilia Cantarano, comunicare sui social durante la pandemia

Affronteremo la tematica anche con Cecilia Cantarano, super star italiana della piattaforma TikTok, che porterà il suo punto di vista su come è cambiata la comunicazione sui social network durante la pandemia. L'appuntamento con lei è alle 18,30 di sabato 5 dicembre, sempre in diretta sull'account @skytg24.

Alle 17 Camilla Mendini, come siamo diventati più green e digital

Terza voce femminile, quella di Camilla Mendini, @carotilla_ su Instagram, tra le influencer green italiane più seguite. Con lei discuteremo alle ore 17 di sostenibilità ambientale e di come le nostre vite e scelte di consumo siano diventate più "verdi" e digitali durante l'emergenza coronavirus, con un focus particolare sul mondo del fast fashion.

Non vi resta che collegarvi su Instagram e scriverci i vostri commenti e le vostre domande. LIVE IN!