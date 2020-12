Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur premia il "Personaggio Italiano 2020"

Il 2020 è stato un anno straordinario, che resterà nei libri di Storia. L’esplosione della pandemia Covid ha messo in secondo piano tanti altri eventi, dalle elezioni americane alla Brexit, dalla morte di George Floyd con l'emergere del movimento Black Lives Matter, fino alla scomparsa di Diego Armando Maradona e di Kobe Bryant. Anche in Italia, il Covid ha colpito tutti gli aspetti della nostra vita: la sanità, la politica, l’economia ma anche lo sport e lo spettacolo si sono piegati alle nuove esigenze dettate dall’emergenza.

Personaggio Italiano dell'anno

Alla fine di un periodo così tormentato, Sky Tg24 ha chiesto a una giuria di opinion leader di votare il "Personaggio Italiano 2020". Per decidere, sono stati segnalati 20 nomi di personalità della società italiana (ECCO TUTTI I CANDIDATI), ma ogni giurato ha potuto aggiungere altri nomi a piacimento, nel caso non fossero già presenti nella lista. Tre i voti a disposizione, con punteggio decrescente ( 3 punti per il primo, 2 per il secondo, 1 per il terzo). Sabato 5 dicembre, giorno di Sky TG24 LIVE IN, in diretta da Courmayeur, il vincitore sarà svelato e intervistato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.