Ucciso a coltellate nel Foggiano, la compagna: “È stato mio figlio”

Sarebbe coinvolto un bambino di 7 anni nel caso dell’omicidio di Mario Renzulli, il 38enne pregiudicato ucciso lunedì sera in un podere in località Macchia Rotondo, nelle campagne di Manfredonia (Foggia). "È tornato a casa ubriaco e ha iniziato a infierire prima sulla compagna - ha spiegato il legale della madre del bambino, anche compagna della vittima - Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi inseguito dall'uomo è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e, dopo essere stato raggiunto dal 38enne, lo ha colpito all'addome".