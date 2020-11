Strage Bologna, per Procura generale coinvolta varia destra eversiva

Una delle risultanze messe in luce dal lavoro della Procura generale, titolare dell'inchiesta sui mandanti della strage di Bologna del 2 agosto 1980 , sottolinea come l’azione terroristica avrebbe visto impegnati personaggi provenienti da varie formazioni della destra eversiva dell'epoca: Terza Posizione e Ordine Nuovo, uniti per lo stesso obiettivo, alimentati e cementati da un fiume di denaro, di fronte al quale evaporano le diversità ideologiche ( LE FOTO DELLA STRAGE ).

I pm: esponenti di Terza Posizione a Bologna nel giorno della strage

Domani alle 9.30 è prevista in tribunale a Bologna l'udienza preliminare, che vede a giudizio, tra gli altri, Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nell'attentato. Per i magistrati della Pg bolognese alla stazione non erano presenti soltanto i Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, ma anche due esponenti di Terza Posizione: Sergio Picciafuoco, già assolto nel 1996 in via definitiva per la strage, quindi non più punibile, ma sul quale grazie ai nuovi accertamenti ora sarebbe possibile rivedere il giudizio espresso. E poi Luigi Ciavardini, militante prima di Terza Posizione (Tp) e poi dei Nar, che nel periodo immediatamente successivo all'attentato, grazie all'intervento di Roberto Fiore, suo superiore di riferimento in Tp, venne ospitato da un altro membro della stessa formazione di estrema destra, concittadino e amico d'infanzia di Picciafuoco.