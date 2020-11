Cinque agenti del carcere di S. Gimignano a processo per tortura

Tortura, lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate e abuso di potere nei confronti di un detenuto tunisino in isolamento per reati legati allo spaccio di droga. Queste le ipotesi di reato per le quali il gup di Siena Roberta Malavasi oggi ha rinviato a giudizio cinque agenti della polizia penitenziaria all'epoca dei fatti in servizio al carcere di San Gimignano (Siena).