Natale, Boccia: Gesù bambino può anche nascere due ore prima

"Far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia". E' quanto avrebbe detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia durante il vertice con Regioni, Anci e Upi, facendo riferimento al coprifuoco per il giorno di Natale, che dovrebbe essere confermato per le 22 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI NEL LIVEBLOG). Dunque nessuna tradizionale messa a mezzanotte. "Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non e' eresia - avrebbe sottolineato il ministro - Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre. Questa è eresia, non facciamo i sepolcri imbiancati - avrebbe detto durante l'incontro l'esponente Pd - Papa Francesco ha dato un esempio bellissimo a tutti nella scorsa Pasqua, a partire dalla Via Crucis. Il Natale non si fa con il cronometro, ma è un atto di fede".