Attacco hacker: “Colpite oltre 300 organizzazioni in Italia”

Un attacco hacker contro oltre 300 organizzazioni in Italia è in corso in queste ore da un indirizzo Ip esterno all'Unione europea. La denuncia arriva da Yarix, divisione digital security di Var Group, società che si occupa di sicurezza informatica. “Si teme un attacco su larga scala”, avverte l’amministratore delegato Mirko Gatto: “Abbiamo allertato la Polizia postale e in queste ore ci stiamo coordinando con il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche per la mitigazione della minaccia”. Per ragioni di sicurezza non si conoscono ancora i dettagli sulle organizzazioni vittime dell'attacco.

Nelle scorse ore il team di Cyber Intelligence di Yarix aveva scoperto e diffuso la notizia del rinvenimento nel dark web di una lista di 1800 IP italiani vulnerabili. Si trattava di aziende e istituzioni che non avevano eseguito un importante aggiornamento di sicurezza. Una falla facilmente sfruttabile per accedere ai sistemi e carpire credenziali di accesso.