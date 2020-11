Meteo, le previsioni di mercoledì 25 novembre

Ci attendono due giornate di tempo stabile con sporadiche piogge sulla Sicilia nord orientale. Ma il sole non splenderà dappertutto: saranno frequenti nebbie e foschie al Nord, nuvolaglia sparsa sulle regioni centrali ma sempre in un contesto asciutto. Nel weekend è attesa una nuova intensa ondata di piogge e temporali

Tra fine novembre e gli inizi del mese di dicembre il tempo sul nostro Paese subirà un importante cambiamento. Il dominio anticiclonico sarà sempre più debole e lascerà spazio all’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche. I fronti perturbati saranno sospinti da venti di Scirocco e alimentati da aria fredda di origina polare; per questo motivo le precipitazioni potranno risultare abbondanti su molte regioni e la neve potrà cadere copiosa sulle nostre montagne, in particolare sulle Alpi. Il tempo inizierà a cambiare già dal prossimo weekend con un'intensa ondata di piogge e temporali. Nei giorni successivi e almeno fino al giorno dell'Immacolata altre perturbazioni, pilotate dalla depressione d'Islanda, irromperanno sul Mediterraneo dando vita a fasi di maltempo più o meno intense.

Le previsioni al Nord

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Nella notte e al primo mattino nebbie e foschie in Val Padana. Soleggiato in montagna. Freddo di notte ma temperature miti per il periodo di giorno con massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvolaglia sparsa con gli addensamenti più importanti su bassa Toscana e Lazio. Più soleggiato altrove con massime che saliranno di qualche grado e saranno comprese tra 14 e 18°C.

Le previsioni al Sud

Il maltempo dei giorni scorsi sta lasciando anche le nostre regioni meridionali. Gli ultimi piovaschi sono attesi sui settori ionici della Sicilia e non è escluso qualche temporale. Nuvoloso sui rilievi appenninici ma senza fenomeni. Massime senza variazioni e comprese tra 15 e 20 gradi. Più freddo su Molise e Basilicata.