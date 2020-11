Meteo, le previsioni di martedì 24 novembre

Un vasto campo di alta pressione torna a conquistare l’Europa, Italia compresa. Ma non dappertutto. Un vortice ciclonico sull'Africa settentrionale continuerà a influenzare negativamente il tempo sulla Calabria e sulla Sicilia: su queste due regioni sono attese ancora piogge, anche forti

L'anticiclone al Centro Nord garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte. Al Sud invece, in particolare sulla Calabria ionica e la Sicilia, continuerà a piovere almeno fino a mercoledì. Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti sui settori ionici di entrambe le regioni, e martedì anche su gran parte della Sicilia. Da mercoledì - giovedì torneranno le nebbie sulla pianura Padana. Le temperature risulteranno molto basse di notte, soprattutto al Nord dove in pianura si potranno avere estese brinate. Di giorno sono previste massime in aumento al Centro-Sud e sulle vallate alpine con valori superiori ai 15 °C. Il tempo subirà un importante peggioramento a partire da venerdì 27 quando inizierà una nuova fase di maltempo a partire dal Nord Ovest e la Sardegna.

Le previsioni al Nord

Tempo in generale buono con spesse velature tra Lombardia ed Emilia. Soleggiato lungo le coste e in montagna. Massime stabili e comprese tra 10 e 14 gradi, freddo di notte.

Le previsioni al Centro

Soleggiato sui versanti tirrenici e la Sardegna, situazione diversa sulla parte adriatica con molte nuvole e qualche debole pioggia. Massime senza variazioni e comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Dopo il maltempo alluvionale dei giorni scorsi (LE FOTO), tempo ancora instabile sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica con rovesci in attenuazione verso sera. Tempo variabile e nuvoloso altrove. Massime comprese tra 15 e 19 gradi.