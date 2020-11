Cardarelli, morto anche l'anziano che era nel video del cadavere

Il video del cadavere

approfondimento

Covid Napoli, autore video choc Cardarelli: "Io volevo salvarlo"

Era l'11 novembre quando il video ha iniziato a cricolare, diventando in poco tempo virale. Le immagini, girate a pochi minuti dal decesso dell'ammalato in un bagno del Cardarelli, sono state registrate approfittando dell'allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il cadavere. A girare il video, come si è scoperto successivamente, è stato Rosario La Monica, un 30enne di Marianella che ha poi deciso di farsi avanti per spiegare come mai avesse filmato la scena.

Il racconto dell'autore del video

"Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Fb per far capire che lì ci trattano come appestati, anziani abbandonati e lasciati soli, come è successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato". "Era in stanza con me, - ha spiegato il 30enne - non usciva dal bagno e quindi sono entrato. Non riusciva a respirare perché aveva il covid. Gli ho buttato dell'acqua in faccia e poi ho chiesto aiuto, ma nessuno mi dava retta. Sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto. Non riesco a sopportarlo". "Ho girato quelle immagini perché volevo far vedere quello schifo", ha aggiunto. "Ero da due giorni in ospedale, - ha spiegato i 30enne, positivo al coronavirus - per problemi di respirazione. Quella persona era con me in stanza, insieme con altri vecchietti che io, che stavo meglio, aiutavo".