Stromboli, forte esplosione sul vulcano avvertita dagli abitanti

L'evento è stato avvertito dagli isolani ma al momento non risultano danni. In qualche abitazione si sono anche aperte porte e finestre. L'Ingv, Osservatorio Etneo, ha fatto sapere che "le reti di monitoraggio hanno registrato una repentina variazione dei parametri monitorati"

Una forte esplosione sullo Stromboli è stata avvertita dagli abitanti dell'isola dell'arcipelago delle Eolie. In qualche abitazione si sono anche aperte porte e finestre. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio etneo, ha fatto sapere che "le reti di monitoraggio hanno registrato una repentina variazione dei parametri monitorati". "L'esplosione - dicono gli esperti - ha generato un'onda di pressione consistente. Per questo è stata avvertita con molta chiarezza". Al momento non risultano danni a persone o cose.