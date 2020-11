Livorno, muore a 39 anni dopo giorni di febbre in attesa di tampone

Era a casa malato da alcuni giorni ma non era stato sottoposto al tampone nonostante la richiesta dei familiari. Sabato sera l‘inutile corsa in ospedale in seguito a un arresto cardiaco

Jonathan Mangone aveva 39 anni e lavorava come cassiere in un supermercato di Livorno. È morto dopo alcuni giorni di febbre alta, trascorsi a casa sotto la cura del medico di base in attesa del tampone, che avrebbe fatto solo nel caso fosse peggiorato. Non ce n’è stato il tempo perché l’uomo è improvvisamente peggiorato sabato scorso. Trasportato in arresto cardiaco con l'ambulanza al pronto soccorso, nonostante i tentativi di rianimarlo, non è riuscito a superare la crisi ed è deceduto.